Arbeitsgericht Erfurt Ex-Fraktionssprecherin der AfD erhält Abfindung

Die AfD-Fraktion im Thüringer Landtag hat ihrer Pressesprecherin Laura Schuppert zu Unrecht gekündigt. Das entschied das Arbeitsgericht in Erfurt am Freitag. Die Landtagsfraktion muss Schuppert nun eine Abfindung von mehr als 6.400 Euro zahlen. Das Arbeitsgericht erklärte die sogenannte Änderungskündigung der ehemaligen Sprecherin für sozialwidrig und unverhältnismäßig. Im September 2016 sollte sie von der Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zur Pressesprecherin degradiert werden. Damit verbunden waren Gehaltseinbußen.

Laura Schuppert Bildrechte: dpa

Nachdem Schuppert gegen ihre Kündigung geklagt hatte, schickte die Fraktion einen Auflösungsantrag hinterher. Dieser sei jedoch gerechtfertigt, entschied das Gericht. Das Arbeitsverhältnis mit der Fraktion in Erfurt ist damit aufgelöst. Das Gericht argumentierte, dass eine vertrauensvolle Arbeit nicht mehr gegeben sei - auch weil Schuppert ihre Arbeitsmittel nicht an die Fraktion herausgegeben habe, nachdem ihr gekündigt wurde. Die AfD sei zudem eine Partei. Wenn diese ihre Außendarstellung verändern wolle, müsse das vom Arbeitnehmer akzeptiert werden, so das Arbeitsgericht.



Neben der Abfindung sprach das Gericht Schuppert eine Abgeltung für geleistete Überstunden in Höhe von 1.200 Euro zu. Schuppert hatte wesentlich mehr, nämlich 22.000 Euro gefordert. Außerdem erhält sie einen Ausgleich für Spesen, Reisekosten und Urlaub. Ihr Anwalt kündigte an, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Schuppert ist inzwischen Pressesprecherin der AfD-Fraktion in Sachsen-Anhalt.