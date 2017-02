In der AfD gibt es offenbar Bestrebungen zur vorgezogenen Neuwahl des Bundesvorstandes der Partei. Ein Aufruf dazu wurde nach Informationen von NDR und WDR am Donnerstagabend an Mitglieder der Partei verschickt. Die Initiatoren wollen demnach 1.000 Unterschriften von Parteimitgliedern sammeln, um einen Mitgliederentscheid über Neuwahlen zu erreichen. Regulär steht die Neuwahl des Bundesvorstandes erst im Dezember dieses Jahres an.