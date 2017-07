Die Stellvertretende Chefin der Thüringer AfD, Steffi Brönner, hat ihren Rückzug erklärt. Brönner begründete dies mit rechtsextremen Tendenzen innerhalb des Landesverbands von Chef Björn Höcke. Die AfD besetze in Thüringen "zentrale Funktionen mit Personen, die in ihrer Vergangenheit tief im rechtsextremistischen Bereich tätig" gewesen seien, sagte Brönner der "Thüringer Allgemeinen" vom Mittwoch. Die Partei mache rechtsextremes Gedankengut "salonfähig". Sie werde ihren Posten daher niederlegen, aber vorerst einfaches Mitglied der Partei bleiben.

Die Thüringer AfD bedauerte den Rückzug ihrer stellvertretenden Vorsitzenden. Man verliere eine engagierte und kompetente Mitstreiterin, sagte der Mitarbeiter der AfD-Landtagsfraktion, Torben Braga. Anlass für ihren Schritt sei, dass ein AfD-Mitglied im südthüringischen Themar sein Grundstück für ein rechtes Rockkonzert Mitte Juli zur Verfügung stellen wollte, sagte Braga. Das "mediale Nachtreten" Brönners sei aber eine herbe Enttäuschung. Der Zeitung sagte sie, keiner ihrer Vorstandskollegen könne in der Sache von Unwissenheit sprechen. "Eine ganz normale zweiminütige Internetrecherche zeigt die entsprechende Vergangenheit auf", sagte Brönner. "Es drängt sich für mich unweigerlich der Verdacht auf, dass diese Personen bewusst in entsprechende Funktionen berufen worden sind." Eine Austrittswelle als Reaktion auf den Rückzug von Steffi Brönner befürchtet die Thüringer AfD nicht.

Weiterhin appellierte Brönner in einem internen Schriftstück an den AfD-Bundesvorstand, sich klar von rechtsextremem Gedankengut abzugrenzen. Bei einem Ausschlussverfahren des AfD-Bundesvorstandes gegen Höcke stand die Thüringer AfD weitestgehend hinter ihrem Vorsitzenden. In dem Ausschlussantrag wird Höcke unter anderem vorgeworfen, nationalsozialistisches Gedankengut zu vertreten. Ausgangspunkt war eine Rede Höckes in Dresden, in der er unter anderem eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" gefordert hatte.