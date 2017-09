Eine Frau mit Brei in Gläschen. Bildrechte: IMAGO

Bereits vergangene Woche seien in Geschäften in Friedrichshafen am Bodensee fünf Gläser mit vergifteter Babynahrung gefunden worden. In Thüringen wurde bislang keine vergiftete Babynahrung gefunden.



Verbraucher sind aufgefordert, auf Beschädigungen der Produktverpackungen oder das Fehlen des Unterdrucks zu achten. Die Deckel von ordnungsgemäß verschlossenen Gläsern weisen üblicherweise eine Wölbung nach innen auf, beim Öffnen ist ein Knackgeräusch zu hören. Die Behörden empfehlen Verbrauchern, sich über alle verfügbaren Medien zu informieren.



Die Polizei nimmt Hinweise per Telefon entgegen:



07531 995-343