Antisemitismus-Vorwurf Thüringen zieht Schulbuch aus dem Verkehr

Das Thüringer Bildungsministerium will ein umstrittenes Lehrbuch aus dem Verkehr nehmen. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN handelt es sich um ein Lehrbuch aus dem Klett-Verlag, in dem eine antisemitische Grafik zur Erklärung der Weltfinanzkrise verwendet wird. Das Ministerium empfehle daher den Schulen, das Buch umzutauschen.

Wie ein Sprecher des Bildungsministeriums MDR THÜRINGEN auf Anfrage bestätigte, konnte das Schulbuch im Freistaat "wie in zahlreichen anderen Bundesländern" bezogen werden. Es sei jedoch unklar, an wieviel Schulen es tatsächlich zum Einsatz kam. Der Sprecher sagte, Kritik am Buch sei "berechtigt". Das Ministerium werde allen Schulen "nachdrücklich empfehlen", vorhandene Exemplare gegen eine Neuauflage des Buchs einzutauschen.

In dem Schulbuch "Anstöße 2" des Klett-Verlags für die siebte bis zehnte Klasse ist eine Grafik abgebildet, die nahelegt, dass an der europäischen Finanzkrise eine jüdische Bank schuld sei. Eine Verlagssprecherin sagte MDR THÜRINGEN: "Wir betrachten die Sache als schwerwiegenden Fehler". Der Verkauf des Buches sei gestoppt worden, eine Neuauflage sei bereits in Druck. Das Lehrbuch sei seit 2012 verkauft worden, allerdings nicht so oft wie andere Lehrbücher. Beispielsweise sei Thüringen das einzige Land unter den ostdeutschen Flächenländern, wohin es geliefert wurde. Den Gesamtumfang der Auflage wollte die Sprecherin nicht nennen.