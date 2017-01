Die Bauhaus-Factory in Weimar Bildrechte: MDR/Jens Haentzschel

LEG-Sprecher Holger Wiemers sagte, die Vermietungsquote der Bauhaus-Factory in Weimar liege nun bei 83 Prozent, nach 87,3 Prozent ein Jahr zuvor. Im Studiopark-Kindermedienzentrum (KMZ) in Erfurt sei die Auslastung für Fernsehstudios, Produktions- und Büroräume binnen Jahresfrist von 78,2 Prozent auf 77,6 Prozent gesunken - wobei jedoch 92 Prozent der Büroflächen vermietet seien. Die Mieter im Centrum für intelligentes Bauen in Weimar (CIB.Weimar) belegten aktuell 96 Prozent der Fläche, nach Vollauslastung vor einem Jahr. Komplett gefüllt sei weiterhin einzig das Anwendungszentrum Mikrosystemtechnik (AZM) in Erfurt.