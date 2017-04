Arbeitgeber schulden den Krankenkassen Beiträge in Millionenhöhe. MDR THÜRINGEN liegen entsprechende Zahlen der AOK Plus, der größten Krankenkasse in Thüringen und Sachsen vor.

AOK-Sprecherin Hannelore Strobel sagte, allein seit 2014 seien jährlich Beiträge in Höhe von 30 Millionen Euro nicht gezahlt worden. Die Summe sei aber leicht rückläufig. Seit 1991 hätten sich die Außenstände auf mehr als 240 Millionen Euro summiert. Im Rahmen von Vergleichen würde die Krankenkasse Arbeitgebern außerdem jährlich Forderungen in Höhe von etwa 200.000 Euro erlassen. Trotz der ausstehenden Millionenbeträge handele es sich nur um einen kleinen Teil der Krankenkassenbeiträge, sagte die AOK-Plus-Sprecherin MDR THÜRINGEN. Die große Mehrheit der Arbeitgeber zahle die Beiträge für ihre Mitarbeiter pünktlich.

Nach erfolglosen Gesprächen mit säumigen Arbeitgebern und entsprechenden Mahnungen müssen die Krankenkassen jedoch immer wieder auch Insolvenzanträge stellen. Den rechtlichen Rahmen gibt das Sozialgesetzbuch vor. Sprecherin Strobel sagte, wenn ein Arbeitgeber zwei bis drei Monate nicht gezahlt habe, sei das ein sicheres Zeichen für dessen Zahlungsunfähigkeit. Im Jahr 2016 hat die AOK Plus in Sachsen und Thüringen insgesamt 543 Insolvenzanträge gestellt. Die Zahl ist deutlich gesunken, im Jahre 2015 waren es 640 und im Jahr 2014 sogar 785 Insolvenzanträge.



Die AOK Plus zählt in Thüringen eigenen Angaben zufolge gut 931.000 und in Sachsen 2,17 Millionen Versicherte. Im Vorjahr summierten sich die Beitragseinnahmen der gesetzlichen Krankenkasse auf mehr als 12,5 Milliarden Euro. Das waren zwei Milliarden mehr als noch ein Jahr zuvor.