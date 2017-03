In Thüringen ist die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen zurückgegangen. Wie die Landesarbeitsagentur mitteilte, waren im März 74.900 Frauen und Männer als arbeitslos registriert. Das seien 4.500 weniger als im Februar und 11.400 weniger als im März 2016. Die Quote beträgt jetzt 6,6 Prozent. Behördenchef Kay Senius erklärte dazu, zu dem Rückgang beigetragen hätten neue Arbeitsverhältnisse für bisher Arbeitslose und Renteneintritte von Arbeitslosen. Außerdem seien viele Asylbewerber und Flüchtlinge in Integrationsmaßnahmen gewechselt, was bedeute, dass sie bei der Arbeitslosenstatistik nicht mehr berücksichtigt werden.

Der Rückgang bei der Kennzahl Unterbeschäftigung fällt geringer aus. Diese Kennzahl umfasst die registrierten Arbeitslosen sowie die Teilnehmer an Maßnahmen oder kurzfristig Arbeitsunfähige. 103.700 Personen in Thüringen waren im März unterbeschäftigt, was einer Quote von 8,9 Prozent entspricht. Diese Quote wird als eine realistischere Kennzahl zum Zustand des Arbeitsmarkts angesehen.