In Thüringen waren im Januar deutlich mehr Menschen arbeitslos gemeldet als noch im Dezember. Nach Angaben der Landesarbeitsagentur betrug die Zahl der Arbeitslosen 79.500 - fast 7.900 mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote stieg damit von 6,3 auf 7 Prozent.

Im Vergleich zum Januar 2016 ging die Arbeitslosigkeit allerdings deutlich zurück. Fast 10.000 Thüringer waren diesmal weniger arbeitslos gemeldet als noch im Januar des Vorjahres. Außerdem gibt es in Thüringen weniger Langzeitarbeitslose. Im Freistaat gelten zurzeit 26.200 Menschen als langzeitarbeitslos. Das sind 4.600 weniger als noch vor einem Jahr. Im Ländervergleich verzeichnet Thüringen weiterhin die wenigsten Arbeitslosen in Ostdeutschland und liegt noch vor den westdeutschen Ländern Hamburg, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland.

Der Chef der Arbeitsagenturen in Thüringen, Kay Senius, sagte, weniger Neueinstellungen und Stellenmeldungen seien typisch für den Januar. In keinem anderen Monat würden mehr Menschen arbeitslos werden. Auslaufende Befristungen zum Jahresende, Entlassungen in den Außenberufen und das Ende des Weihnachtsgeschäfts im Handel führten zu einem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit. Das sei saisontypisch, sagte Senius. Er rechne damit, dass sich der Arbeitsmarkt weiterhin stabil entwickelt.