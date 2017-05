Bei den Ausländern fallen der Arbeitsagentur zufolge derzeit viele Menschen durch die Statistik, da Geflüchtete an Integrationsmaßnahmen teilnehmen und deren Teilnehmer nicht als arbeitslos gelten. Deshalb könne die Arbeitslosigkeit bei Ausländern in einigen Monaten wieder steigen. "Allerdings wird das den allgemeinen positiven Trend auf dem Arbeitsmarkt in Thüringen nicht beeinträchtigen. Die Arbeitslosigkeit wird insgesamt weiter sinken“, sagte Kay Senius. Die Zahl der arbeitslosen Ausländer lag im Mai bei 6.600 Menschen. In den Intefrationskursen waren 7.600 Menschen gemeldet, 3.400 mehr als noch vor einem Jahr.