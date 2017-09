Die Zahl der arbeitslosen Menschen in Thüringen ist im September weiter zurückgegangen. Wie die Landesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte, waren Ende des Monats im Freistaat 64.074 Frauen und Männer als arbeitslos gemeldet - 2.171 weniger als im August. Im Vergleich zum September 2016 waren es 7.154 Arbeitslose weniger. Die Zahl der Menschen in Unterbeschäftigung sank um 1.818 auf 91.215. In diese Gruppe werden neben Arbeitslosen auch Personen erfasst, die dem Arbeitsmarkt zum Beispiel wegen der Teilnahme an Maßnahmen der Agentur oder wegen Erkrankung nicht zur Verfügung stehen.