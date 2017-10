Thüringen droht nach Ansicht von Experten ein dramatischer Mangel an Arbeitnehmern mit schwerwiegenden Folgen für die Wirtschaft. Ohne Zuwanderung werde dem Land die Basis für weiteres Wachstum wegbrechen, sagte der Chef der regionalen Arbeitsagentur für Sachsen-Anhalt und Thüringen, Kay Senius.

Angesichts des demografischen Wandels heißt es nicht mehr, kann ich mir die Mitarbeiter unter Bewerbern aussuchen, sondern habe ich Mitarbeiter oder habe ich keine Mitarbeiter mehr. Kay Senius, Chef der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit

Senius: Verbindungen nach Osteuropa und Vietnam nutzen

Bevölkerungs- und Arbeitsmarktexperten warnen schon seit einiger Zeit davor, dass die Gesellschaft immer älter wird und der Nachwuchs in vielen Unternehmen fehlt. Diese Entwicklung gebe es auch in anderen Regionen der Europäischen Union. "Umso mehr brauchen wir Arbeitskräfte aus Drittländern", sagte Senius. So gebe es mit Ländern in Osteuropa traditionelle Wirtschaftsbeziehungen zu Ostdeutschland, auch mit Vietnam. Diese Verbindungen gelte es zu nutzen, um den gewerblich-technischen Bereich, die Pflege oder die Medizin zu stärken.

In Thüringen gibt es laut Zahlen von 2016 knapp 1.300 sozialversicherungspflichtig beschäftigte Ärzte, die aus dem Ausland stammen. Davon kamen 194 aus Rumänien, 87 aus Bulgarien und 92 aus der Slowakei. Zum Vergleich: 2013 hatten die Arbeitsagenturen im Freistaat 924 ausländische Mediziner gezählt, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren.



Angesichts der Diskussion um den Zuzug von Flüchtlingen mahnte Senius zugleich zu mehr Geduld. "Das größte Hemmnis bei der Vermittlung in Arbeit ist nach wie vor die Sprache, in Wort und Schrift", sagte er. Ein Integrationskurs reiche im Allgemeinen nicht aus, um Integration in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Dafür sei es nötig, die Arbeitsabläufe und -organisation in Unternehmen etwa über Praktika zu trainieren.

Flüchtlinge oft nur als Helfer beschäftigt