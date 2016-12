In Thüringen sind in diesem Jahr bis Ende November 19.566 Asylverfahren abgeschlossen worden. Das teilte die Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Suhl MDR THÜRINGEN mit. Sprecherin Andrea Brinkmann sagte, "wir haben aktuell in Thüringen noch circa 6.000 anhängige Verfahren. Das ist im bundesweiten Vergleich recht wenig. Bundesweit liegen wir aktuell bei circa 490.000 Verfahren." Sie rechne damit, dass die noch offenen Verfahren bis Frühjahr 2017 abgearbeitet sind.

