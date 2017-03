ThüringenForst Eine Million neue Bäume

Die Thüringer Wälder sollen dieses Jahr rund eine Million neuer Bäume bekommen. ThüringenForst kündigte an, erneut verstärkt aufforsten zu wollen. Demnach plant die Landesforstanstalt auf rund 850 Hektar Land Weißtannen, zu pflanzen. Das entspricht in etwa einer Fläche von rund 1.190 Fußballfeldern.

Ein Forstarbeiter beim Pflanzen Bildrechte: MDR/Holger John

Auf weiteren 31 Hektar sollen Buche und Birke ausgesät werden - mehr als 400 Kilogramm Saatgut. Die Landesforstanstalt ThüringenForst ist mit 200.000 Hektar der größte Waldbesitzer Thüringens. Der jährliche Umsatz der 1.400 Mitarbeiter liegt bei mehr als zwei Milliarden Euro.



Zum Internationalen Tag des Waldes am Dienstag will auch die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, bundesweit Bäume zu pflanzen. In Thüringen musste die Aktion in Mühlhausen allerdings abgesagt werden. Als Grund nannte der Landesverband Thüringen Lieferengpässe einer Baumschule. Auf dem Bahnhofsgelände sollte symbolisch eine zwei Meter große Eiche gepflanzt werden. Das wolle man aber nachholen.