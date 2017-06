Bei sommerlichen Temperaturen ist Rot-Weiß Erfurt am Mittwochnachmittag in die Saisonvorbereitung gestartet. Nach einer kurzen Ansprache und Aufwärmübungen absolvierten die Spieler ein lockeres Auftakttraining.

Dabei stellte der Drittligist auch seine fünf Neuzugänge Ahmed Waseem Razeek, Bastian Kurz, Morten Rüdiger, Florian Neuhold und Torwart Max Engl vor. Aus dem eigenen Nachwuchs rückten Lion Lauberbach und Marius Wegmann in den Profikader. Auch die zwei ausgeliehenen Spieler Julian Löschner und Amer Kadric sind zurückgekehrt. "Meine Aufgabe wird es sein, die jungen Spieler so schnell wie möglich in das Team zu integrieren. Ich bin selbst gespannt, wie das gelingt", sagte Cheftrainer Stefan Krämer, der wieder eine spannende Drittliga-Saison erwartet.

Verlassen haben den Verein dagegen Mario Erb (KFC Uerdingen), Jannis Nikolau (Würzburger Kickers), Okan Aydin (Chemnitzer FC), Sebastian Tyrala (FSV Mainz 05 II) und Mikko Sumusalo (unbekannt). Auch Maik Baumgarten (unbekannt) und der bisherige zweite Torwart Erik Domaschke (SV Meppen) verlassen den Verein. Bei der Zielstellung für die neue Spielzeit wollten sich die Verantwortlichen noch nicht in die Karten schauen lassen. Bis auf eine Sache: "Wir wollen weiterhin auch nach dem Aufstieg des FC Carl Zeiss Jena die Nummer eins in Thüringen bleiben", sagte RWE-Präsident Rolf Rombach. Der Etat für die neue Saison wird laut Präsident bei 2,7 Millionen Euro liegen, 100.000 mehr als im Vorjahr.

Neben dem Training stehen auch drei Testspiele für diese Woche an: Am Donnerstag geht es nach Langwiesen, am Freitag nach Bischleben und am Sonntag steht ein Spiel gegen Blau-Weiß Büßleben an.