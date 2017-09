Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt hatte Ministerpräsident Bodo Ramelow am 13.09.2017 bei einem Treffen in Berlin schriftlich zugesichert, dass der Bund die kompletten Kosten für den zweigleisigen Ausbau und die Elektrifizierung der Strecke übernehmen wird. Zu den Gesamtkosten gibt es bisher nur grobe Schätzungen - sie reichen von 100 Millionen bis 250 Millionen Euro. Bereits am 02.06.2017 hatte das Bundesverkehrsministerium in einem Brief an Ramelow die Investitionen als vordringlichen Bedarf eingestuft, damit das Projekt zeitnah umgesetzt werden kann.