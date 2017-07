Die Thüringer Linke-Politikerin Katharina König hält die Auswirkungen der Gewalt beim G20-Gipfel in Hamburg für fatal. Die Landtagsabgeordnete sagte MDR THÜRINGEN, der Exzess habe der gesamten Linken enorm geschadet. Das sei nichts, was sich innerhalb von ein paar Monaten wieder einrenken lasse. Schuld trägt ihre Partei aber nach Königs Worten nicht, ebenso wenig wie die anderen Parteien. Überhaupt sei momentan nicht der Zeitpunkt für Schuldzuweisungen, sagte die Abgeordnete. Sie wünsche sich einige Tage kritischer Reflektion.

Die Politikerin distanzierte sich deutlich von den Gewalttätern. Was in Hamburg geschehen ist, habe nichts mit Inhalt zu tun gehabt. König sprach von "Gewalt-Geilheit" und der Gefährdung von Menschenleben.

Der Thüringer Linke-Abgeordneten Katharina König geht es um inhaltliche Kritik am G20-Treffen. Bildrechte: IMAGO

Aus ihrer Sicht hätten die Ausschreitungen verhindert werden können. Wenn alle Akteure - vor allem Demonstranten und Polizeiführung - verinnerlicht hätten, worum es bei den Protesten gehen sollte, wäre es nicht so weit gekommen, ist sie sicher. "Es ging um inhaltliche Kritik am G20-Gipfel", sagte sie. Dass zehntausende Demonstranten friedlich auf die Straßen gingen, sei aber wegen der Ausschreitungen nur noch am Rande wahrgenommen worden.



Forderungen, die linksextremistische Szene stärker zu beobachten, hält König für überflüssig. "Der Verfassungsschutz beobachtet die linke Szene ohnehin seit Jahren", sagte sie.