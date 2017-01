Kfz-Markt Thüringer kaufen mehr neue Autos

In Thüringen wurden im vergangenen Jahr mehr neue Autos verkauft. Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) wurden 66.851 neue Autos zugelassen. Im Vergleich zu 2015 entspricht das einem Plus von 7,4 Prozent. Damit lag Thüringen deutlich über dem bundesweiten Zuwachs. Der belief sich im vorigen Jahr laut KBA auf 4,5 Prozent. In ganz Deutschland kamen 2016 rund 3,35 Millionen fabrikneue Autos auf die Straßen.