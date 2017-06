Die A71 in Richtung Schweinfurt ist wegen einer Ölspur zwischen Arnstadt und Ilmenau derzeit voll gesperrt. Nach Angaben der Autobahnpolizei zog ein Lastwagen eine sieben Kilometer lange Ölspur. Grund sei ein technischer Defekt. Der Verkehr staute sich schnell auf mehrere Kilometer. Er wird ab der Anschlussstelle Arnstadt-Süd umgeleitet. Die Autobahn wird laut Polizei einige Stunden gesperrt bleiben.

Erst am Montag war die A71 in Richtung Schweinfurt wegen Bauarbeiten am Hochwaldtunnel gesperrt. Der Verkehr staute sich vor dem Tunnel auf bis zu 16 Kilometer.