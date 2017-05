Die Stadt Bad Frankenhausen kann sich über eine Erbschaft in Millionenhöhe freuen. Ein inzwischen verstorbenes Ehepaar aus Westdeutschland hat die Stadt in ihrem Testament bedacht.

Bad Frankenhausen Bildrechte: MDR / Holger John

Nach Angaben von Bürgermeister Matthias Strejc, SPD, können sich eine Reihe sozialer und kultureller Einrichtungen über einen Geldsegen freuen - darunter die Kindertagesstätten "Wippergärtchen", "Sonnenschein" und "Kindervilla". Zehn Prozent sollen auch an das Regionalmuseum, das Panorama-Museum und die Kur- und Tourismus GmbH Bad Frankenhausen gehen. "Wir wollen die Gelder nicht einfach in die laufende Finanzierung der Einrichtungen stecken, es soll etwas Nachhaltiges entstehen". Dabei denkt Bürgermeister Strejc zum Beispiel an einen gemeinsamen Spielplatz für die Kindertagesstätten oder eine Sauna in der Kureinrichtung.