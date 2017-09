Die Pläne der Bahn AG ICE bringt nicht nur Vorteile

Die Vertreter von Deutscher Bahn und Land Thüringen schwelgen in Superlativen. Von einem "gewaltigen Mobilitätssprung" und der "größten Angebotsverbesserung in der Geschichte der Deutschen Bahn" ist die Rede. Es geht um den neuen Fahrplan, der ab 10. Dezember 2017 gilt. Dann geht die neue ICE-Trasse zwischen Erfurt und München in Betrieb. Doch die Erfolgsmeldungen werden getrübt: Nicht alle Thüringer profitieren von dem Milliarden-Projekt.

von Markus Wetterauer