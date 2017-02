Die Bilanz fällt gemischt aus. Wenn die Züge ab Dezember so rollen, wie der Entwurf für den Fahrplan es vorsieht, dann können sich viele Fahrgäste durchaus freuen. So versprechen die Fahrplan-Macher der landeseigenen Nahverkehrsservicegesellschaft NVS künftig vier Züge pro Stunde zwischen Weimar und Erfurt. Bisher sind es nur drei. Auch zwischen Gera, Jena und Erfurt gibt es dann mehr durchgehende Züge.

Überhaupt wird der Erfurter Hauptbahnhof immer mehr zum Knoten im Thüringer Bahnverkehr. Schließlich kreuzen sich hier ab Dezember mehrere ICE-Linien, wenn die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke von Erfurt durch den Thüringen Wald nach Nürnberg und München in Betrieb geht. Erklärtes Ziel des Landes ist es, die anderen Thüringer Regionen dann öfter und schneller an Erfurt anzubinden. Damit sollen möglichst viele Reisende von den neuen Schnellzügen profitieren können.

MDR THÜRINGEN-Bahnexperte Markus Wetterauer Bildrechte: MDR/Markus Wetterauer

Länger sind auch die Fahrgäste zwischen Eisenach und Erfurt unterwegs, wenn die Strecke weiter für Tempo 200 ausgebaut wird. Außerdem halten die Regionalbahnen künftig in Erfurt fast zehn Minuten. Damit verlängern sich die Fahrzeiten zum Beispiel zwischen Gotha und Weimar deutlich. Positiv: künftig fährt ein neuer Regionalexpress von Erfurt bis nach Halle.



Bequemer wird es für Fahrten zwischen Saalfeld und Erfurt. Die Reisenden müssen hier nicht mehr in Arnstadt umsteigen. Stattdessen können sie jede Stunde durchfahren. Flotter geht es auch in Südthüringen vorwärts, weil zum Beispiel Anschlüsse in Sonneberg nach Nürnberg und in Grimmenthal in Richtung Erfurt besser werden. Auch die Regionalbahnen zwischen Meiningen und Erfurt fahren künftig deutlich schneller.