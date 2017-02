Die Deutsche Bahn hat am Mittwoch in Erfurt 13 Flüchtlingen den Einstieg ins Berufsleben ermöglicht. In der sogenannten Einstiegsqualifizierung "Chance plus" können sie sich in bis zu zwölf Monaten auf die Lehre vorbereiten. Die Flüchtlinge kommen u.a. aus Syrien, Eritrea und dem Irak. Bei der Bahn absolvieren sie eine betriebliche Praxisphase, um sich für die Ausbildung als Industrie-Elektriker zu qualifizieren. In dieser Zeit werden die Grundlagen in Elektrotechnik, Mathematik und Physik gelegt. Bereits in den letzten Monaten haben die 13 gemeinsam Deutsch gelernt. Die Deutsche Bahn sieht in der Flüchtlingsausbildung eine Chance. Als Grund nannte sie den hohen Fachkräftebedarf in Deutschland.

Am 1. Februar begrüßte die Deutsche Bahn 13 Flüchtlinge als Praktikanten. Bildrechte: MDR/Michael Hesse