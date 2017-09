Die Deutsche Bahn AG hat nach eigenen Angaben an der neuen ICE-Trasse Berlin-Erfurt-Nürnberg 200 Millionen Euro in den Umwelt- und Naturschutz investiert. Der Umweltbeauftragte der Bahn AG, Andreas Gehlhaar, sagte MDR THÜRINGEN, an der Strecke seien 600.000 Bäume gepflanzt und eine Fläche von über 5.000 Fußballfelder rekultiviert worden. Im Thüringer Wald wurden unter anderem Bergahorn und Eichen gepflanzt. Biotope wurden angelegt, um für Tiere neuen Lebensraum zu schaffen.