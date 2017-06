Wegen mehrerer Kabelbrände im Raum Leipzig ist der Bahnverkehr in Thüringen beeinträchtigt. Züge über Leipzig und Halle fallen entweder aus oder fahren mit massiven Verspätungen. Nach Angaben der Bundespolizei brachen an mindestens vier Stellen Feuer in Kabelschächten aus. Es werde von Vandalismus ausgegangen. Durch die Brände seien Signalanlagen nicht mehr funktionsfähig; Strecken könnten nicht mehr befahren werden. Die Ermittlungen würden vom Operativen Abwehrzentrum der sächsischen Landespolizei übernommen, das für Extremismus zuständig ist.

Verspätete und ausfallende Zugverbindungen in der App Bahnhof live für Erfurt Hbf. Bildrechte: MDR/Sebastian Großert