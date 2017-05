Nach Bahnunfall in Zeulenroda-Triebes Ermittlungen in "alle Richtungen"

Nach dem Bahnunglück am Mittwochabend in Zeulenroda-Triebes ermitteln Polizei und Eisenbahn-Bundesamt "in alle Richtungen". Wie Marleen Wedel von der Landespolizeiinspektion Gera MDR THÜRINGEN sagte, werden dabei auch die Technik wie Schrankenanlage und der Fahrtenschreiber des Triebwagens untersucht.