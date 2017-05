Der Thüringer SPD-Landesvorsitzende Andreas Bausewein schließt im Streit über die Gebietsreform einen Rückzug aus der rot-rot-grünen Regierungskoalition aus. "Wir werden kurzfristig und auch mittelfristig die Regierung nicht verlassen - schon gar nicht wegen der Gebietsreform", sagte er am Montag.

Andreas Bausewein (SPD): "Das ist unser Projekt." Bildrechte: dpa

Alles andere wäre absurd, erklärte Bausewein. "Das ist unser Projekt." Seit mehr als zehn Jahren fordere seine Partei eine solche Gebietsreform, sei in der vergangenen Landesregierung aber von der CDU ausgebremst worden. "Wenn wir jetzt sagen, wir wollen nicht mehr, machen wir uns unglaubwürdig", so der SPD-Landeschef. "Wir werden nicht wackeln."



Der Landrat von Schmalkalden-Meiningen, Peter Heimrich (SPD), hatte gefordert, seine Partei solle sich aus der rot-rot-grünen Regierungskoalition zurückziehen. Der SPD-Politiker sagte MDR THÜRINGEN am Sonnabend, die SPD solle sich aus der "Umklammerung durch die Linken" befreien und den "Wahnsinn" der geplanten Gebietsreform durch einen Koalitionsbruch beenden. Die Reform sei auch mit neuen Vorschlägen nicht mehr zu retten. Heimrich gehört seit Monaten zu den schärfsten Kritikern der geplanten Gebietsreform.