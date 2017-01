Auch die Skihalle in Oberhof war einst ein Fall für die Vergabekammer Bildrechte: MDR/Bert Weber

Grund seien mehr Beschwerden gegen EU-weite Ausschreibungen. Nachdem in diesem Bereich die Zahlen in der Vergangenheit gesunken waren, erhöhten sie sich seit zwei Jahren wieder - von 21 (2014) auf 50 (2015) und zuletzt auf 79 (2016) Beschwerden. Die Zahl an Beschwerden gegen Ausschreibungen, die sich auf Deutschland beschränkten, seien dagegen relativ stabil. Unterlegene Bieter greifen nach Angaben von Scheid vor allem Vergaben in den Bereichen Bau, Reinigung, Winterdienst, Postdienstleistungen oder Computertechnik an. Im vergangenen Jahr hat die beim Landesverwaltungsamt angesiedelte Vergabekammer 28 Ausschreibungen beanstandet und den Unterlegenen somit Recht gegeben. Die Kommunen, Zweckverbände, Stadtwerke oder auch das Land mussten die Angebote neu bewerten oder komplett neu ausschreiben.