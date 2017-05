Deshalb klingelte an einem ganz normalen Nachmittag am Ostseestrand im fernen Kiel ein Handy. "Ich kam gerade aus dem Wasser", so erzählte es Jürgen Schöning in Journalistenrunden. "Wir kannten uns aus dem Bundesrat, ich musste nicht lange überlegen." Der damals 65-Jährige war gerade erst als langjähriger Direktor des schleswig-holsteinischen Landtags in den Ruhestand gegangen, die neue Aufgabe in Erfurt reizte ihn - zusammen mit Peter Michael Huber als Innenminister und dem schillernden Regierungssprecher Peter Zimmermann verstärkten die drei Importe künftig den christdemokratischen Part in der CDU-SPD-Koalition.