Entschädigungen gefordert Der Biber macht den Bauern Ärger

So hat Katja Kiesslich schon seit einiger Zeit die Nase voll vom Biber. Sie führt einen Landwirtschaftsbetrieb in Gellershausen im Heldburger Unterland. Dort wurden die Auen vor Jahrzehnten künstlich vom Menschen entwässert - mittels Gräben und Drainagen. Doch nun kommen von Nordbayern aus immer mehr Biber in die Region und stauen die Bäche an. "Ein Deich in diesem System wirkt wie permanentes Hochwasser", sagt Kiesslich. Ein Biber könne im Einzelfall vier bis sechs Hektar Ackerland unbrauchbar machen.

Landwirte ärgern sich, wenn sie die von Bibern gefällten Bäume wegräumen müssen. Bildrechte: dpa

Doch nicht nur wegen der Überschwemmungen sind die Nager unter Bauern gefürchtet. Biber bedienen sich im Sommer an den Erntepflanzen. Ab Herbst hauen sie dann Bäume um, um an die Rinde und die leckeren Zweige zu kommen. Die Landwirte dürfen die teils meterhohen Stämme dann wegräumen. Die Nagetiere unterhöhlen zudem die Böschungen, bis diese abbrechen. Es mussten schon Landwirte Fördermittel zurückzahlen, weil die geförderten Flächen am Flussrand plötzlich nicht mehr da waren.



Selbst im traditionell biberfreundlichen Umweltministerium setzt sich allmählich die Erkenntnis durch, dass die freie Wohnortwahl der Tiere in Thüringen an Grenzen stößt. Die Ministerialverwaltung rechnet bereits aus, wie viel Geld in eine landwirtschaftlichen Entschädigungstopf gefüllt werden müsste. Denn neben dem Menschen hatte der Biber in den vergangenen Jahrhunderten vor allem einen natürlichen Feind - den Wolf. Für Katja Kiesslich ist er allerdings keine Lösung, sondern nur noch ein weiteres "Problemtier" für die Landwirtschaft: "Dann nehme ich doch lieber die Entschädigung."