Bald beginnt die Biergartensaison. Bildrechte: Colourbox.de

Das gehe klar zu Lasten der regionalen Brauer, so Projahn, der auch die Vereinsbrauerei Apolda führt. Kundentreue gehe angesichts der vielen Schnäppchen-Angebote verloren, sagte der Geschäftsführer der Watzdorfer Spezialitätenbrauerei in Bad Blankenburg, Gerhard Rögner MDR THÜRINGEN. Das spürt auch die Brauerei Neunspringe in Worbis. Für Geschäftsführer Bernd Ehbrecht sind die Aktionen das "größte Problem“. Die Geschäftsführerin der Rhönbrauerei Dittmar in Kaltennordheim, Christel Reukauf, sagte, letztlich erschienen die regionalen Biere als hochpreisig, weil sich die Kunden an die Niedrigpreise gewöhnt hätten.