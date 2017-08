Heute wird der internationale Tag des Bieres gefeiert. Er wird jährlich am ersten Freitag im August begangen - aber warum? Warum wird ausgerechnet im August gefeiert? Die Antwort ist simpel: Weil es da meist warm ist und keine anderen Feiertage in der Nähe liegen. Denn der internationale Tag des Bieres feiert kein bestimmtes Ereignis oder Datum, sondern einfach nur die Tatsache, dass es Bier gibt. Bis 2012 wurde der internationale Tag des Bieres immer am fünften August gefeiert, aber da Werktage und Bier nicht so gut zusammenpassen, wurde der Feiertag auf einen Freitag verlagert - da lässt sich der Bierfeiertag einfach entspannter genießen.