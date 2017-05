Die Thüringer Polizei hatte am Himmelfahrtstag alle Hände voll zu tun: Zwischen Donnerstagnachmittag und dem frühen Freitagmorgen gingen mehr als 600 Notrufe ein. Am häufigsten sei es um Streitereien gegangen, die in Prügeleien endeten, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Meist hätten die Beteiligten leichte Verletzungen davongetragen.

Der Alkohol sorgte für Ausfälle: So wie hier in Erfurt. Bildrechte: IMAGO

Insgesamt wurden 31 Körperverletzungsdelikte, 20 Sachbeschädigungen und zehn Trunkenheitsfahrten zur Anzeige gebracht, außerdem musste sich die Polizei um rund 30 Ruhestörungen kümmern. Die Landespolizei erwartet, dass in den nächsten Tagen weitere Anzeigen eingehen werden. Darüber hinaus gab es viele Einsätze wegen Betrunkener, die in hilflosem Zustand aufgefunden wurden. Diese seien dank Unterstützung von Rettungsdiensten ebenfalls zügig bewältigt worden. Insgesamt sei der Feiertag für alle Beteiligten glimpflich verlaufen.



"Unmengen betrunkener und hilfloser Männer"



Vor allem in Weimar musste die Polizei zu zahlreichen "total verrückten" und "alkoholbedingten" Einsätzen ausrücken. Dabei seien die Beamten mit "Unmengen betrunkener und hilfloser Männer" konfrontiert gewesen. Viele der alkoholisierten Männer hätten die Beamten "irgendwo herumliegend" oder "mit heruntergelassener Hose" aufgefunden. Die Männer seien in Krankenhäuser gebracht worden. Alkoholvergiftungen habe es aber keine gegeben.



In Nord- und Südthüringen war es dagegen ein weitgehend ruhiger Himmelfahrtstag. Die Polizei sprach hier in allen Regionen von kleineren Zwischenfällen wie Ruhestörungen, Schlägereien und Beleidigungen.