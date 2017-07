Helmut Holter wird Thüringens neuer Bildungsminister Bildrechte: dpa

Nachfolger Klauberts wird der Linke-Politiker Helmut Holter. Ramelow sagte MDR THÜRINGEN, er werde Holter zur ersten Sitzung des Landtags nach der Sommerpause Ende August vorschlagen. Der frühere Minister für Arbeit und Bau in Mecklenburg-Vorpommern arbeitete in den vergangenen Monaten in der Kommission zur Schulstrukturreform in Thüringen mit. Die Personalie war bereits in den vergangenen Wochen durchgesickert. Eine offizielle Bestätigung der Landesregierung gab es aber noch nicht.



Dass Ramelow erst jetzt den Namen bekanntgab, begründete er mit Respekt vor Klaubert. Er habe warten wollen, bis alle ärztlichen Untersuchungen abgeschlossen sind. Seit vergangener Woche sei dies der Fall. Ramelow zufolge hat Klaubert die schwere Krankheit "einigermaßen gut überstanden". Sie werde weiter für die Linke aktiv sein und künftig ehrenamtlich in der Partei Aufgaben übernehmen.