Das Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder aus einkommensschwachen Familien bleibt in der Kritik. Hartmut Kaczmarek vom Sozialverband Paritätische BuntStiftung Thüringen sagte, auch sieben Jahre nach Einführung habe das Paket wesentliche Ziele verfehlt. So sei die Höhe der Leistungen unzureichend. Zudem benachteiligten die komplizierten Verwaltungsregeln jene Kinder, die eigentlich davon profitieren sollten.

Thüringens Sozialministerin Heike Werner Bildrechte: dpa

Das Thüringer Sozialministerium wertet das Paket grundsätzlich positiv, teilt aber die Kritik am hohen Verwaltungsaufwand und zu geringer Leistungshöhe. 100 Euro jährlich gibt es beispielsweise für Schulmaterialien, lediglich 10 Euro sind monatlich für kulturelle oder sportliche Vereine vorgesehen. Die Angebote reichten hinten und vorne nicht, hieß es in der jüngsten Regierungserklärung von Ministerin Heike Werner (Linke). Sie forderte deutliche Nachbesserungen durch die Bundesregierung. Denn die Nachfrage steigt seit Jahren stetig. Wurden 2011 über das Paket noch rund 10,3 Millionen Euro ausgegeben, waren es nach Ministeriumsangaben im Jahr 2016 rund 14,8 Millionen.



Mit Abstand am meisten gefragt waren Zuschüsse zum Mittagsessen in Schulen und Kitas. Danach folgten Schulbedarf, Klassenfahrten, Nachhilfe und Fahrkarten. Trotz gestiegener Nachfrage nutzen laut Bundesarbeitsagentur in Thüringen mit rund 17.000 weniger als ein Drittel der berechtigten Jugendlichen mit Hartz-IV-Bezug die Zuschüsse. Kommunen und Verbände beklagen, dass viele Eltern nichts von den Zuschüssen wissen oder mit den Anträgen überfordert sind. Der Landesgeschäftsführer des Paritätischen, Stefan Werner, forderte deshalb, die Leistungen über das Jugendamt und nicht über Jobcenter zu verteilen.