Gegen den Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke wird kein Parteiausschlussverfahren wegen dessen Dresdner Rede eingeleitet. Der Bundesvorstand beschloss am Montag in einer dreistündigen Telefonkonferenz nach Angaben vom Ko-Chefin Frauke Petry, nicht näher bezeichnete "Ordnungsmaßnahmen" gegen Höcke einzuleiten. Nach übereinstimmenden Medienberichten wurde aber die Forderung verworfen, den Ausschluss Höckes beim Schiedsgericht der Paertei zu beantragen.

Parteichefin Petry, die als Widersacherin Höckes gilt, sagte am Montag bei Phoenix: "Björn Höcke ist eine Belastung für die AfD. Wir als Partei müssen entscheiden, ob wir den Weg der Republikaner gehen wollen - das will die Mehrheit der Partei auf keinen Fall." Die AfD wolle praktische Politik anbieten in den Bereichen Wirtschaft, Familie, Migration und Steuern, dies gehe aber nicht ohne Geschichtsbetrachtung. Zu Höckes Äußerungen zum Berliner Holocaust-Mahnmal sagte Petry: "Die AfD hat nicht vor, in der Erinnerungskultur eine 180-Grad-Wende vorzunehmen. Das ist auch nicht die Mehrheitsmeinung der Partei."