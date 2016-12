Blitzeis hat in der Nacht auf Freitag in Thüringen zu zahlreichen Unfällen geführt. Wie die Landeseinsatzzentrale der Polizei mitteilte, gab es zwischen 18 und 4 Uhr dreimal so viele Unfälle wie in der Nacht zuvor. Betroffen waren vor allem Süd- und Südost-Thüringen, aber auch das Weimarer Land.

Laut Autobahnpolizei kam es auf der A9 zwischen Schleiz und Lobenstein innerhalb von 90 Minuten zu sieben Unfällen. Die Autos rutschten in die Leitplanke oder in den Straßengraben. In den Landkreisen Greiz und Saalfeld-Rudolstadt kam es zu jeweils rund zehn Unfällen.



Für Südthüringen registrierte die Polizei bislang 20 Glätteunfälle. Schwerpunkt war der Landkreis Hildburghausen, speziell Schleusingen. Allein dort passierten fünf Glätte-Unfälle. Der Marktplatz war spiegelglatt. Ein Polizeisprecher kritisierte die Stadt, da sich der Bauhof am Abend nicht in der Lage sah, auf Plätzen und Gehwegen zu streuen. In Suhl war der Winterdienst die ganze Nacht über im Einsatz. Auch in Sonneberg und in Meiningen sollen die Straßen jetzt frei sein. Auf Gehwegen müssen Passanten aber weiterhin mit gefährlicher Eisglätte rechnen.