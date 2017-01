Geschäftsführer Marcus Johansson sagte MDR THÜRINGEN, das bringe neue Erfahrungen und sei eine schöne Referenz. Im Februar werde er nach Westafrika in den Senegal reisen und sich erstmals das Botschaftsgelände in Dakar ansehen. Das Team werde dann zusammen mit Partnern die Sanierung des mehrstöckigen Bürogebäudes und der separaten Residenz vorbereiten. Danach würden dann die eigentlichen Handwerkerarbeiten ausgeschrieben.

Im Febraur wollen sich die Planer hier den ersten Überblick verschaffen. Bildrechte: Auswärtiges Amt

Das Erfurter Architektenbüro habe jedoch in zwanzig Jahren immer wieder auch Bauprojekte im Ausland betreut, so Johansson. Dazu gehört der erst im vergangenen November fertig gestellte neue Sitz des Goethe Instituts in Kairo mit Bibliothek und Unterrichtsräumen. Die Thüringer hatten zuvor den Architektur-Wettbewerb für den neuen Komplex gewonnen und sich so den Auftrag gesichert. Einbezogen wurde dabei auch das Grundstück des einstigen DDR-Konsulats.