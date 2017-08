Für Thüringen gibt es eine Förderzusage des Bundes von weiteren fast 81 Millionen Euro für den Breitbandausbau. Diese Summe hatten laut Thüringer Wirtschaftsministerium Thüringer Kreise und Kommunen im vierten Förderaufruf des Bundesprogrammes Breitband beantragt. Das Geld fließt an Angaben zufolge an insgesamt 32 Antragsteller, darunter in die Landkreise Hildburghausen, Saalfeld-Rudolstadt, Sömmerda, Sonneberg und nach Eisenach.