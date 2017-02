Richtig schnell surfen in Thüringen nur die Städter. Bildrechte: Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft

Thüringen will weiter in den Ausbau des schnellen Internets investieren. Aber "angesichts der begrenzten finanziellen Ressourcen des Freistaates ist es das Ziel der Landesregierung, im größtmöglichen Umfang Mittel aus dem aktuellen Breitbandförderprogramm des Bundes zu akquirieren", heißt es in dem Bericht. Das scheint auch nötig, denn bei der ersten großen Förderrunde des Bundes für Kommunen war Thüringen leer ausgegangen, weil es keine entsprechenden Anträge gegeben hatte.



Das soll sich ändern. Laut dem Papier haben 16 Planungsgebiete in Thüringen Anträge für eine Förderung zum Breitbandausbau eingereicht. Die Anträge umfassen 411 Gemeinden in elf Landkreisen. Ziel ist es, dass bis 2020 flächendeckend in Thüringen ein Internetzugang mit 30 Megabit pro Sekunden zur Verfügung steht. Das Wirtschaftsministerium kündigte in seinem Bericht an, dass dafür noch in diesem Jahr die bisherige Breitbandstrategie des Landes überarbeitet werden soll. Das Ganze soll dann auch in die kommenden Haushaltsverhandlungen einfließen.