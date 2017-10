Die Frankfurter Buchmesse stößt in Thüringen auf geringes Interesse. An der am Mittwoch beginnenden Bücherschau beteiligen sich lediglich sieben der 90 klassischen Thüringer Verlage. Damit setzt sich der Abwärtstrend weiter fort. Vor fünf Jahren hatten noch 24 Verlage an der Buchmesse teilgenommen. Mit weiteren Illustratoren und Dienstleistern sind insgesamt 17 Thüringer Aussteller bei der Buchmesse. Im vergangenen Jahr waren es noch 19, im Jahr davor 21 Aussteller.

Das zurückgehende Interesse hat einen Grund: In Frankfurt, wo es hauptsächlich um Verträge und Lizenzen geht, tätigen die Thüringer nur wenige Abschlüsse. Für Thüringer Verlage gewinnt dafür die Leipziger Buchmesse im März als Publikumsmesse zunehmend an Bedeutung. Dennoch treten einige Häuser die Fahrt nach Frankfurt an. Die meisten präsentieren sich in der "Thüringen-Lounge". Dieser Gemeinschaftstand mit insgesamt zwölf Ausstellern wird vom Wirtschaftsministerium gefördert. Minister Wolfgang Tiefensee sagte, dass dafür in diesem Jahr 140.000 Euro bereitgestellt wurden. Sein Ministerium werde die "Thüringen-Lounge" auch in den nächsten Jahren fördern.



Die 69. Frankfurter Buchmesse wird am Mittwoch um 17 Uhr von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron eröffnet. Frankreich ist in diesem Jahr Ehrengast des weltgrößten Branchentreffs, der bis zum 15. Oktober geht. Rund 7.000 Aussteller aus mehr als 100 Ländern werden erwartet.