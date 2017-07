Thüringen will das Betäubungsmittelgesetz ändern lassen. Der Bundesrat entscheidet am Freitag darüber, Marihuana und Haschisch innerhalb von Modellversuchen an Süchtige abzugeben. Der Freistaat hat zusammen mit den Ländern Bremen und Berlin einen entsprechenden Antrag eingebracht. Mit der Gesetzesänderung wollen die drei Länder feststellen lassen, welche Konsequenzen die Freigabe weicher Drogen in Deutschland haben könnte.

Frau bei der "Hanfparade" in Berlin Bildrechte: dpa

In ihrer Bundesratsinitiative verweisen die drei Länder auf gute Erfahrungen in europäischen Nachbarländern. So sei etwa in den Niederlanden, der Schweiz und Spanien die Zahl der Drogenkonsumenten nicht spürbar angestiegen, nachdem Haschisch und Marihuana in Apotheken oder speziellen Geschäften frei verkäuflich wurden. Weiter heißt es, wissenschaftliche Erkenntnisse über Cannabis seien in den vergangenen 20 Jahren zwar deutlich gewachsen. Allerdings fehlten "empirische Belege für Deutschland". Deshalb wollen die Länder das Betäubungsmittelgesetz dahingehend überarbeiten lassen, dass Versuchsprojekte künftig möglich sind. Unter wissenschaftlicher Aufsicht solle die Abgabe von Cannabis an Erwachsene ohne ärztliches Rezept so möglich werden.