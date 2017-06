"Ehe für alle" Thüringer CDU-Abgeordnete bleiben skeptisch

Thüringens CDU-Abgeordnete sehen den Kurswechsel von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Ehe für alle skeptisch. Manfred Grund, Sprecher der thüringischen Landesgruppe, sagte, "ich will gute Argumente haben, warum die eingetragene Partnerschaft das Etikett Ehe haben soll". Bis auf das Adoptionsrecht sei die eingetragene Partnerschaft der Ehe schon gleichgestellt. Der Nordthüringer Abgeordnete und parlamentarische Geschäftsführer seiner Fraktion sagte weiter, in der CDU gebe es eine klare Beschlusslage, wonach die Institution der Ehe Mann und Frau vorbehalten bleiben. Grund sagte:

Manfred Grund Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Kanzlerin Angela Merkel hat die Abstimmung zur Ehe für alle am Dienstag innerhalb der Union zur Gewissensfrage erklärt. Die Unions-Fraktion stimmte dieser Linie zu. Die Abgeordneten können demnach frei abstimmen. Zuvor war Merkel bereits am Montagabend vom klaren Nein der CDU zur gleichgeschlechtlichen Ehe abgerückt. Ob die Abstimmung noch innerhalb der letzten Sitzung vor der Bundestagswahl in dieser Woche stattfinden kann, ist ungewiss.



Die SPD hatte eine Abstimmung im Bundestag zuvor gefordert. Die Sozialdemokraten wollen die "Ehe für alle" seit langem. Nach Merkels Kursschwenk gab es aus Reihen der SPD, Grünen, aber auch aus der CDU Stimmen, eine Bundestagsabstimmung schon in der jetzigen Sitzungswoche zu ermöglichen. Da sich SPD, Linke, Grüne und auch einige CDU-Abgeordnete unlängst für eine völlige Gleichstellung homosexueller Partnerschaften ausgesprochen haben, gilt eine Mehrheit im Bundestag als sicher.