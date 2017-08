Musik Thüringer Coverbands

Die Coverbandszene in Thüringen? Die ist bunt! Jana Münkel ist mit der Kamera losgezogen und hat Konzerte besucht, Proberäume geentert und in den Bandchroniken gewühlt. Sie hat fünf verschiedene Thüringer Bands porträtiert. Und festgestellt, dass jede Band sich dem Original auf ganz eigene Art und Weise annähert. Und dass die Thüringer Coverbands weit mehr zu bieten haben, als so Mancher auf den ersten Blick vermutet.

von Jana Münkel