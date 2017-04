Das Thüringer Landeskriminalamt ist einem umfangreichen Drogen- und Datenhackerfall auf die Spur gekommen. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN wird gegen ein Paar aus Südthüringen ermittelt. Ein 30-Jährige und seine 19-jährige Freundin säßen in Untersuchungshaft. Sie sollen über das so genannte Darknet - einen vergleichsweise anonymen Teil des Internets - Drogen gehandelt haben. Dem Mann wird außerdem vorgeworfen, gehackte Identitäts-Daten verkauft zu haben.

Das Thüringer Landeskriminalamt in Erfurt Bildrechte: MDR/Karsten Heuke

So soll er mindestens zwei Jahre lang mutmaßlich hunderttausende von persönlichen Daten auf Online-Verkaufsplattformen abgegriffen und an Datenhändler im Darknet weiterverkauft haben. Diese Daten werden unter anderem für gefälschte Kreditkarten verwendet. Diese falschen Kreditkarten kann man im Darknet auf speziellen Seiten für kriminelle Geschäfte kaufen. Bei den Drogengeschäften des Paares gehen die Ermittler von 3.700 Fällen aus.



Nach Informationen von MDR THÜRINGEN handelt es sich um ein hochkomplexes Verfahren, da hunderttausende von Daten durch Spezialisten des LKA geprüft werden müssen. Das Thüringer Innenministerium und das Landeskriminalamt wollen am Nachmittag den Innenausschuss des Landtages und die Öffentlichkeit informieren. An dem Verfahren sind auch die für Internetkriminalität zuständige Staatsanwaltschaft Mühlhausen und die für Organisierte Kriminalität (OK) zuständige Staatsanwaltschaft Gera beteiligt. Das Verfahren im Landeskriminalamt wird derzeit von OK- und Cybercrime-Spezialisten gemeinsam geführt.