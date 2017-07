In Südthüringen ließ in der Nacht der Regen nach, die Flußpegel sanken wieder. Am Mittwochmorgen wurden von der Werra in Ebenhards, Meiningen und Breitungen erhöhte Pegelstände gemeldet. Dort wurden die Meldegrenzen erreicht. An der Schmalkalde in Mittelschmalkaden wurde die erste Alarmstufe abermals überschritten. Zwischenzeitlich hatte der Pegel der Lauter in Suhl Alarmstufe 2 erreicht. In Suhl drohte am Dienstag kurzzeitig ein Sammelbecken einer Mülldeponie überzulaufen. Die Feuerwehr hatte eine zwei Kilometer lange Strecke mit Schläuchen aufgebaut, damit das Becken nicht überläuft. In Hildburghausen brach Wasser in einen Einkaufsmarkt ein, dort war die Feuerwehr am Abend drei Stunden lang im Stadtgebiet unterwegs, pumpte Keller leer und legte Sandsäcke aus.