Kontroverse Debatte Thüringer Landtag diskutiert über Finanzausgleich

CDU-Fraktionschef Mike Mohring. Bildrechte: MDR THÜRINGEN

Der Thüringer Landtag hat am Donnerstag kontrovers über die Landesgelder an die Kommunen diskutiert. Sie sollen in den nächsten beiden Jahren jeweils 1,96 Milliarden Euro über den sogenannten kommunalen Finanzausgleich erhalten. In der Debatte darüber bemängelte die oppositionelle CDU, kleine Gemeinden würden von der rot-rot-grünen Landesregierung benachteiligt.



CDU-Fraktionschef Mike Mohring warf der rot-rot-grünen Landesregierung vor, den Gemeinden, Städten und Landkreisen Gelder wegzunehmen. Dadurch werde den Kommunen das Recht auf Selbstverwaltung genommen. Der CDU-Politiker kritisierte auch den Plan der Landesregierung, innerhalb des so genannten Kommunalen Finanzausgleichs Gelder umzuschichten - und zwar von den kleinen Gemeinden zu den großen Städten. Finanzschwache Gemeinden würden so indirekt zu Fusionen mit anderen gedrängt. Es sei der Versuch einer Gebietsreform durch die Hintertür, so sein Vorwurf. Ähnlich äußerte sich die AfD.