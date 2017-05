Zwei Jahre nach dem rechtsextremen Überfall auf eine Maikundgebung in Weimar ist ein Verfahren gegen fünf junge Männer eingestellt worden. Die Angeklagten im Alter von jetzt 20 bis 22 Jahren aus Sachsen und Hessen müssen Geldauflagen in Höhe von 350 bis 650 Euro an das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz zahlen. Das entschied das Amtsgericht in Weimar am Dienstag. Außerdem verfügte der Richter die Zahlung von jeweils 100 Euro an den Nebenkläger, der durch Faustschläge verletzt worden war. Die Verteidiger und der Staatsanwalt hatten sich zuvor in einem Rechtsgespräch mit dem Jugendrichter auf die Einstellung des Verfahrens gegen Geldauflagen geeinigt.