Ein knappes Jahr später strahlte das DDR-Fernsehen eine Sendung aus, die sich mit Neonazis in der Bundesrepublik beschäftigte. Die Dokumentation zeigte Aufnahmen mit den beteiligten Schlägern von Tübingen vor Gericht. Karl-Heinz Hoffmann lächelte in die Kamera. Wenige Tage nach der Ausstrahlung meldete sich die Bezirksverwaltung der Staatssicherheit aus Gera mit einem Telex bei den Genossen in Ost-Berlin. Die Sendung habe für Aufregung in Kahla gesorgt. Man habe Hoffmann erkannt. Noch vor zwei Jahren habe er sich in Kahla aufgehalten. Die Genossen des Porzellanwerks seien empört und hätten gefordert, dass dieser Hoffmann nicht noch einmal in die DDR reisen dürfe.



Karl-Heinz Hoffmann und seine Wehrsportgruppe stehen exemplarisch für die Verbindungen der DDR zum Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik. Außer Hoffmann stammten noch einige weitere Mitglieder aus dem Osten. Sie waren über Flucht oder Abschiebung in die Bundesrepublik gekommen. Auch in und nach ihrer aktiven Zeit für die rechtsextreme Wehrsportgruppe rissen ihre Kontakte in die DDR nicht ab. Die Staatssicherheit interessierte sich zunehmend für sie, für ihre Familien und Bekannten, sie sammelte massenhaft Material. Heute stellen diese Akten eine schier unüberschaubare Quelle von Informationen über Neonazis der damaligen Zeit in West und Ost dar.