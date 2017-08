Diesel-Skandal Tiefensee gehen Gipfel-Ergebnisse nicht weit genug

Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) hat eher unzufrieden auf die Ergebnisse des Diesel-Gipfels im Berlin reagiert. Tiefensee sagte am Mittwoch, die Nachrüstung von Autos mit einer neuen Software könne nur ein erster Schritt sein. Laut Thüringens Wirtschaftsminister geht es darum, verlorengegangenes Vertrauen wiederherzustellen:

Nur wenn das diesmal ohne Mauscheleien und Hinterzimmerabsprachen abläuft, wird die deutsche Automobilindustrie auch in Zukunft zu den globalen Markt- und Technologieführern gehören.

Beim sogenannten Diesel-Gipfel in Berlin hatten die Hersteller eine kostenlose Software-Nachrüstung zugesagt.

Ähnlich äußerte sich Michael Militzer vom Autozuliefer-Verband automotive thüringen. Mit der angebotenen Software-Umrüstung allein könnten die Schadstoffe nicht wie versprochen um 25 bis 30 Prozent reduziert werden, sagte Militzer. Dafür müsse es Veränderungen an der Antriebstechnik geben. Das käme aber teuer für die Hersteller. Dagegen kostet laut Militzer die Umrüstung der Autos mit einer neuen Software nur rund 500 Millionen Euro:

Nach Einschätzung des Verbandschefs gibt es auch kein unabhängiges Prüfinstitut, das die Einhaltung der neuen Schadstoffwerte überwachen könnte. Die Glaubwürdigkeit der Autoindustrie sei niederschmetternd, so Militzer.

Nach dem Krisentreffen in Berlin fordert Thüringens Verkehrsministerium einen "Innovationsgipfel Mobilität". Staatssekretär Klaus Sühl sagte, man müsse über ein anderes Mobilitätsverhalten und neue Technologien reden. Gebraucht werde schnellstens eine öffentliche Debatte über die Zukunft des Verkehrs. Viele interessante Ansätze aus Wissenschaft und Forschung seien bisher nur unzureichend gehört worden:

Bereits zuvor hatte die Thüringer CDU kritisiert, dass die neuen Länder in Berlin nicht vertreten waren. Unions-Fraktionschef Mike Mohring attackierte die Landesregierung. Er sagte, dies sei ein Unding angesichts der Bedeutung der Automobilbranche auch für den Osten.

In der Debatte um die Zukunft des Diesel-Antriebs ist die Landesregierung ein Totalausfall.

Rund 16.500 Menschen fänden in der Branche in Thüringen Arbeit. Ziel müsse es sein, weder den Dieselantrieb noch die Autobranche preiszugeben, so der CDU-Politiker weiter.